Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "...Der Bereich 13.245/13.250 ist heute eine Widerstandszone. Bleibt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) per Stundenschluss unter 13.250, geht es früher oder später abwärts bis 13.175 und ggf. schon zu 13.125/13.115....". Der DAX scheiterte gestern an der Hürde 13.250 und fiel bis 13.150, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei stabil, habe aber wenig Spielraum zur Entfaltung nach oben. Es gelte: Normalerweise sei der DAX im Endstadium eines Anstiegsabschnitts! Der Kanal der letzten elf Monate sei ausgereizt. Übergeordnet sei der DAX überkauft und jederzeit in der Lage, ca. drei Wochen bis 12.666/12.500 zu korrigieren. Der XDAX-Bereich 13.218/13.207 sei heute eine Unterstützungszone. Bleibe der XDAX per Stundenschluss darüber, bestünden Anstiegschancen bis 13.300/13.315. Überschussziel könnte 13.423/13.425 sein. (14.11.2019/ac/a/m)



