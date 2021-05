Ausblick: Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt, wobei sich der DAX seit Monaten in einem steigenden Trendkanal bewege, seit April allerdings in einer Konsolidierung.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und weiter über den 10er EMA ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre der Widerstand bei 15.000 Punkten, gefolgt vom Allzeithoch bei 15.538 Punkten. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre die obere Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.960 Punkten die nächste Zielmarke. Mit einem Ausbruch aus dem Trendkanal sei aber eher nicht zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nur kurz über dem 10er EMA halten und drehe in der Folge wieder nach unten ab. Unter dem 10er EMA wäre erneut der 50er EMA die nächste Zielmarke, darunter die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. (25.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Anfang April weiterhin in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, die auf der Unterseite vom 50er EMA im Tageschart und auf der Oberseite vom Widerstandsbereich von 15.500 bis 15.550 Punkten eingedämmt wird, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Mittwoch der Vorwoche sei der DAX erneut am 50er EMA mit dem Verlaufstief bei 14.961 Punkten nach oben abgeprallt und am Donnerstag wieder über den wichtigen 10er EMA gestiegen. Kurse über dem 10er EMA würden kurzfristige Stärke anzeigen. Die Aufwärtsdynamik habe am Freitag beibehalten werden können, als der DAX bei 15.437 Punkten aus dem Handel gegangen sei.