Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Börsenwoche beendete der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwar trotz der Schwäche am Freitag noch mit einem Plus, allerdings liefert das Lager der Indikatoren für die kommende Börsenwoche kein gutes Omen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine Fülle an Kennzahlen (z.B. Momentum und Relative Stärke nach Levy) würden ein Tiefdruckgebiet voraussagen, die der am Ende der vergangenen Woche zu beobachtenden Angriffslaune der Bären weiteren Zündstoff geben sollten. Um das zu verhindern, müssten zunächst die Unterstützungen in Form der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.078 Punkten) sowie die Tiefs vom April und August (11.942/935 Punkte) verteidigt werden. Sollte diese Haltezone fallen, würden die Bären einen Gang höher schalten und auf das Hoch vom Dezember 2015 (11.431 Punkte) blicken.



Für eine charttechnische Wetteraufbesserung sollte dagegen die Kombination aus dem Hoch vom April 2017 und dem ehemaligen Allzeithoch vom April 2015 (12.376/91 Punkte) nachhaltig überwunden werden und bestenfalls die Rückkehr in den alten Aufwärtstrend seit Juli 2016 (akt. bei 12.537 Punkten) gelingen. Erst danach könnten das Juli-Hoch (12.677 Punkte) sowie das Rekordhoch vom Juni (12.951 Punkte) wieder anvisiert werden. (21.08.2017/ac/a/m)