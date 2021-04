Kurzfristig gelte es aber auch die Blicke auf die anstehenden Quartalsberichte zu richten. Heute würden hierzulande unter anderem die Bücher von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS), Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) und KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) geöffnet. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) halte seine Hauptverhandlung ab.



In den USA stünden Zahlen beispielsweise von eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY), , Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und Ford Motors (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) zur Veröffentlichung an.



Insgesamt würden aus charttechnischer Sicht die Schwächeanzeichen beim DAX zunehmen. Bereits seit geraumer Zeit seien diese bei den Indikatoren zu erkennen, nun drohe der deutsche Leitindex unter den für den tertiären Trend wichtigen 21-Tagedurchschnitt (15.177) abzurutschen. Der ADX gebe ebenso nach wie der langfristige MACD, letztgenannter sei gestern unter die Nulllinie abgerutscht. Eine wichtige Haltemarke sei bei 15.123 Zählern zu finden. Sollte diese nachhaltig herausgenommen werden, würden zunächst die Level bei 14.989 und 14.855 in den Fokus rücken. Strukturmarken seien zudem bei 14.804 und 14.637 Punkten zu finden. (28.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tritt weiterhin auf der Stelle, wenngleich festzustellen ist, dass die derzeit noch temporär vollzogenen Kursausschläge nach unten etwas größer werden, so die Analysten der Helaba.Gleichzeitig werde aber auch der Eindruck der vergangenen Tage unterstrichen, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheine. Immer wieder gelte es in diesem Zusammenhang zu betonen, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Zudem bestünden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiterhin Risiken. Beispielsweise werde Ende Mai die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht enden und zeigen, in welchem Umfang es zu einer Pleitewelle gekommen sei. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) befinde sich weiterhin in einer Konstellation, aus welcher eine bullische Fortsetzungsformation entstehen könnte.