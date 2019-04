Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte sich am Freitag ohne nennenswerte neue Erkenntnisse bewegt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei weder über 11.623, noch über 11.823 gestiegen, sei aber auch nicht unter 11.375 bzw. unter 11.300 gefallen.



Der DAX erreiche am Morgen die intraday Schlüsselstelle 11.623, das 61,8% Retracement der letzten Abwärtsbewegung vom Jahreshoch 11.823. 11.623 sei ganztägig zu beachten. Ausgehend von 11.623 seien Abwärtsbewegungen möglich, die die Kurslücke bei 11.550 schließen würden. Der unterstellte Korrekturmodus der seit 11.823 und bestätigt seit 11.400-x vorherrsche, werde erst ab 11.823+1 aufgehoben. Über 11.823 könnte der DAX bis 12.000 steigen und wäre dann in einer anderen Konstellation unterwegs als bisher für die Hauptvariante angenommen. Unter 11.823 könne hingegen speziell im Bereich von 11.623/11.640 (61,8% Retracement + exp. 200-Tage-Linie) jederzeit ein Flaggenende auftreten. (01.04.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



