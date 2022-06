Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ringt weiter mit der charttechnisch bedeutenden Marke von 14.600 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gebe den Analysten die Gelegenheit, mal wieder einen Blick auf den Kursindex der deutschen Standardwerte zu werfen. Also wie sich das Aktienbarometer ohne Berücksichtigung der Dividenden schlage. Eine Schlüsselrolle komme hier unverändert der zuletzt bereits des Öfteren diskutierten Kreuzunterstützung aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.849 Punkten) und dem Korrekturtrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.811 Punkten) zu. In den letzten Monaten sei es immer wieder zu diversen Stresstests dieser Bastion gekommen. Die markanten Lunten der letzten Monate seien dabei glaubhafte Zeugen des unterstützenden Charakters der angeführten Haltemarken. Darüber hinaus würden die Schwankungsbreiten der letzten beiden Monate ins Auge stechen, die jeweils innerhalb des Pendants vom März verblieben seien. Die so entstehenden Innenstäbe würden nochmals die Relevanz der oben genannten Kreuzunterstützung unterstreichen. Auf der Oberseite lege indes ein Anstieg über das Aprilhoch bei 6.147 Punkten den Grundstein für eine Aufwärtsreaktion des DAX®-Kursindex auf Basis der beschriebenen Kernhaltezone. (07.06.2022/ac/a/m)

