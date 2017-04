Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.340 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 22 Punkte über dem TS/WS von Freitagabend und 109 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.350 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.365/67, die 12.378/80 und dann die 12.388/90 Punkte zu erreichen. Sollte sich der DAX über die 12.390 Punkte schieben können, so wäre das ATH das nächste relevante Anlaufziel. Könne er die 12.399 Punkte überwinden und komme es hier dann zu keinen Rücksetzern, so wären die 12.404/06, die 12.415/17 und die 12.428/30 Punkte die weiteren Anlaufmarken. Im Rahmen von dynamischen Impulsen könnte die 12.438/42 Punkte Marke durchaus erreichbar sein. Über der 12.442 Punkte-Marke hätte der DAX noch das Potenzial, die 12.454/56 und die 12.469/71 Punkte zu erreichen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.350 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.342/40 bzw. im Nachgang dessen bis 12.324/22, 12.312/10 bzw. bis 12.303/00 Punkte gehen könnten. Setze der DAX bis 12.300 Punkte zurück, so bestünden hier Chancen der Erholung. Würden diese sich nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.289/85, 12.278/75 und dann weiter bis 12.261/57 Punkte gehen würden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.338 als auch bei 12.344/57/77/89 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.438 als auch bei 12.575 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.332/27/18/12 als auch bei 12.298/73/60/42/29 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.224/13 als auch bei 12.172/24 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.400 (12.448) bis 12.298 (12.260) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 12.231 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Vorbörslich sei bereits das TT ausgebildet worden. Der DAX habe sich im Nachgang dessen leicht bis an die 12.250/60 Punkte erholen können, sei aber zunächst nicht weiter gekommen. Erst am Nachmittag habe eine Trendverstärkung eingesetzt. Der DAX habe sich in kleineren dynamischen Impulsen aufwärts geschoben und die OK seines Keils erreicht. Am Abend habe er es geschafft, sich über diese Marke zu schieben und zu etablieren. Er sei bei 12.318 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.392 Punkte noch bis 12.302/05 Punkte laufen könnte. Sie seien nicht davon ausgegangen, dass es am Freitag zu nachhaltigen Notierungen über der 12.300 Punkte-Marke kommen könnte. Diese Einschätzung sei nicht richtig gewesen. Der Index sei wesentlich fester gewesen und habe sich über der 12.300 Punkte-Marke festsetzen können. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.225 Punkte nicht an das erste Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.212/10 Punkten gegangen. Auch hier habe das Setup am Freitag nicht gepasst.Chartcheck:Der DAX habe sich am Freitag über die 12.300 Punkte schieben können und liege damit in Schlagdistanz zum ATH. Es sei mit dem Überwinden der 12.300 Punkte zu keinen wesentlichen Gewinnmitnahmen gekommen, was darauf hindeute, dass die Bewegung eine Nachhaltigkeit zeige. Auch die vorbörsliche Eröffnung deute nicht darauf hin, dass zeitnahe Gewinnmitnahmen einsetzen würden. Die Range am Freitag sei vergleichbar gewesen mit der am Montag der Vorwoche.TH: 12.342 (Vortag: 12.271)/ TT: 12.216 (Vortag: 12.198)/ Xetra-Schluss: 12.256 (Vortag: 12.256)/ Range: 126 Pkte (Vortag: 63 Pkte)