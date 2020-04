Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit einer relativ überschaubaren Hoch-Tief-Spanne von weniger als 140 Punkten und einem kleinen Kerzenkörper in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die geringe Handelsspanne habe einen deutlichen Rückgang der Volatilität zur Konsequenz. So sei der VDAX®-new gestern - erstmals seit Anfang März - unter 40 gefallen. An den Aktienmarkt kehre also ein Stück Normalität zurück, zumal sich die deutschen Standardwerte von der Schlüsselzone bei rund 10.300 Punkten nach oben hätten absetzen können. Die in den letzten Tagen viel diskutierte Bastion habe sich also erneut als tragfähige Unterstützung erwiesen. In der kurzen Frist laufe der DAX® seit Anfang April gleichzeitig unter dem Strich seitwärts. Während die untere Begrenzung der Tradingrange aufgrund der Deckungsgleichheit mit der oben genannten Schlüsselunterstützung hinreichend bekannt sein dürfte, würden die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 10.757/10.820 Punkten deren obere Begrenzungen definieren. Zwischen den beiden zuletzt angeführten Marken verlaufe mittlerweile zudem die 50-Tages-Linie (akt. bei 10.812 Punkten). Ein Sprung über diese Hürden löse also die beschriebene Schiebezone nach oben auf und würde somit für die Fortsetzung des jüngsten DAX®-Erholungsimpulses sorgen. (28.04.2020/ac/a/m)



