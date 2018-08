Die Berg- und Talfahrt vom Montag habe gezeigt, dass beide Seiten, Bullen wie Bären, sich nicht so schnell geschlagen geben möchten. Eine technische Veränderung der Ausgangslage stelle sich bislang aber nicht ein.



Die Short-Szenarien: Unterhalb des Schlüsselwiderstands bei 12.700 Punkten würden die Abwärtsrisiken dominieren. Falle der DAX unter die Unterstützungszone zwischen 12.505 und 12.470 Punkten, würde sich die Lage weiter zuspitzen. Einzig der Support um 12.400 Punkte könnte in diesem Fall einen weiteren Abverkauf im Index aufhalten. Wiederum darunter biete der Aufwärtstrend seit März bei rund 12.265 Punkten Halt.



Die Long-Szenarien: Würden sich dagegen die Käufer wieder zu Wort melden und sie weitere Hochs über 12.700 Punkte bewirken, käme dem Zwischenhoch bei 12.886 Punkten eine große Bedeutung zu. Erst wenn auch diese Hürde genommen werde, bestünde zum einen die Möglichkeit einer Ausdehnung der Erholung in Richtung 13.204 Punkte. Auf der anderen Seite wäre in diesem Szenario auch ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend in Richtung des Allzeithochs möglich. (07.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte zum Start der neuen Handelswoche einmal mehr, auf was sich Trader seit Wochen beim deutschen Leitindex einstellen müssen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schnelle Richtungswechsel, Minutenkerzen über 50 Punkte oder mehr, und das alles innerhalb einer breit angelegten Seitwärtsrange: In jedem Fall keine leichten Handelsbedingungen. Der Index habe den Widerstand bei 12.640 Punkten am Montag hinter sich gelassen und habe die Hürde bei 12.700 Punkten erreicht. Dort sei aber kein Durchkommen für die Käufer gewesen. Im Anschluss sei der DAX nahezu ebenso schnell wieder nach unten gefallen wie er emporgeschnellt sei.