Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten drei Handelstage dokumentieren, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell bereits bei gut 12.100 Punkten eine Unterstützung findet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der zuletzt regelmäßig ins Feld geführte Rückzugsbereich aus der Kombination aus dem Aufwärtsgap von Ende März im Tageschart (12.045 zu 11.996 Punkte) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.033 Punkten) dürfte nach ihrem Erachten nicht unterschritten werden. Sie würden also von einer milden Konsolidierung ausgehen.



Rückenwind erhalte ihre Interpretation derzeit durch den Faktor "Saisonalität". Während die Osterwoche im Normalfall sowohl mit überdurchschnittlichen Gewinnen als auch mit einer überdurchschnittlichen Trefferquote aufwarten könne, gelte der April insgesamt als sehr guter Börsenmonat. Das wichtigste Argument stelle in diesem Kontext aber die Verbindung aus US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus dar, die Mitte April bis in den Hochsommer hinein die saisonal beste Phase einläute. Solange die o. g. Unterstützung bei rund 12.000 Punkten bestehe, würden die Analysten deshalb gute Chancen sehen, perspektivisch den Deckel aus dem jüngsten Verlaufshoch und dem bisherigen Rekordhoch bei 12.376/91 Punkten zu lüften und damit für eine nochmalige Trendbeschleunigung zu sorgen. (11.04.2017/ac/a/m)