Ausblick: Der DAX stehe in unmittelbarer Nähe wichtiger kurzfristiger Unterstützungen. Deren Bruch dürfte dazu führen, dass die Korrektur der laufenden Woche mit neuer Abwärtsdynamik fortgesetzt werde.



Die Short-Szenarien: Weitere Abgaben unter der 12.056 Punkte-Marke dürften jetzt einen Einbruch bis 11.950 Punkte nach sich ziehen. An dieser Stelle könnte es zu einer leichten Erholung kommen. Bei einem Unterschreiten der Marke dürfte sich die Abwärtsphase jedoch weiter ausdehnen und der DAX bis 11.865 Punkte gedrückt werden. Darunter käme es zu einem Einbruch an die zentrale Unterstützung bei 11.726 Punkten. Dieses Niveau dürften die Bullen dann für eine dynamische Erholung und ggf. sogar eine Trendwende nutzen.



Die Long-Szenarien: Könne der Index dagegen vom aktuellen Niveau aus wieder über die Hürde bei 12.200 Punkten klettern, wäre dies als Auftakt einer Stabilisierungsphase zu werten. In der Folge könnte ein Anstieg bis 12.290 Punkte führen. Dort hätten die Bären wieder die Gelegenheit, die nächste übergeordnete Verkaufswelle zu starten. Ein Sprung über 12.290 Punkte würde dagegen zum Angriff auf die Barriere bei 12.456 Punkten führen. (10.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die massive Aufwärtsbewegung beim DAX endete zuletzt kurz vor dem Erreichen der zentralen Ziel- und Widerstandsmarke bei 12.456 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem am vergangenen Freitag noch ein neues Verlaufshoch bei 12.435 Punkten markiert worden sei, sei es direkt zum Wochenauftakt mit einem großen Abwärtsgap unter die Haltemarke bei 12.200 Punkten gegangen. Zwar habe sich der Wert am Montag von seinem Tief lösen können, doch sei bereits am Dienstag die nächste Verkaufswelle gefolgt, die diesmal auch zu einem Bruch der 12.104 Punkte-Marke geführt habe. Nach einer leichten Erholung sei das Wochentief bei 12.056 Punkten am Donnerstag bereits kurzzeitig unterschritten worden.