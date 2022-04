Ausblick: Durch den Rückfall unter die Volumenspitze bei 14.550 Punkten sei der vorherige Ausbruch vollständig zurückgenommen worden. Damit sei die charttechnische Ausgangslage nun wieder als neutral einzustufen.



Das Long-Szenario: Um das Chartbild erneut aufzuhellen, sollte es möglichst direkt zum Re-Break an der hartnäckigen Hürde bei 14.550 kommen. Sobald die Kurse den Widerstand per Tagesschluss überböten, könnte der nächste Hochlauf an den Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 initiiert werden. Nachdem der DAX auf diesem Niveau bereits mehrfach gescheitert sei, dürfte der Widerstand möglicherweise nicht auf Anhieb geknackt werden. Gelinge indes der Ausbruch (wichtig: auf Schlusskursbasis), wäre Platz für einen Sprint an bzw. über die 15.000er Schwelle.



Das Short-Szenario: Nachdem der Index gestern im nachbörslichen Handel weiter unter Abgabedruck geraten sei, könne die erste Unterstützung jetzt wieder am Verlaufstief vom 18. März bei 14.110 vermerkt werden. Darunter dürfte die 14.000er Marke auf den Prüfstand gestellt werden, wobei dieser Haltebereich von einer weiteren Volumenspitze verstärkt werde. Weite sich der Rücksetzer mit einem Sturz unter 14.000/13.975 aus, müsste auf dem Weg nach unten auch mit einem Gap-Close bei 13.917 gerechnet werden. (01.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kam am gestrigen Donnerstag neue Abwärtsdynamik auf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Notierungen mit dem Eröffnungskurs bei 14.675 fast 70 Punkte über dem Vortagsschlusskurs gestartet und hätten die Gewinne zunächst bis an das Intraday-Top bei 14.732 ausgebaut. Im weiteren Verlauf sei der Index jedoch in die Verlustzone gerutscht und habe, nachdem sich die Abwärtsbewegung am späten Nachmittag beschleunigt habe, bei 14.404 das Tagestief markiert. Mit einem Minus von 1,3% und einem Endstand bei 14.415 habe der DAX das Gap vom Dienstag geschlossen und sei wieder in die alte Range zurückgefallen.