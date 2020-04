Ausblick: Nach dem Kursrücksetzer der letzten Tage stehe die Erholung beim DAX bereits wieder unter Druck. Es drohe der tiefe Rücklauf an die zuletzt gebrochene Abwärtstrendlinie.



Die Short-Szenarien: Gelinge es den Bullen nicht, den Index mit einem Wiederanstieg über 9.700 Punkte in neutralere Gebiete anzutreiben, dürfte sich der kurzfristige Ausverkauf in Richtung der Unterstützung bei 9.201 Punkten fortsetzen. Hier könnte eine weitere Erholung einsetzen. Darunter wäre allerdings ein bearishes Signal etabliert und mit einer Abwärtswelle bis 8.699 und 8.354 Punkte zu rechnen. Im Bereich des Crashtiefs könnte es dann allerdings zur Ausbildung eines Doppelbodens kommen. Abgaben unter diese wichtige Unterstützungszone würden dagegen für weitere Verluste bis 8.151 und 7.800 Punkte sorgen.



Die Long-Szenarien: Steige der Index dagegen über die 9.700 Punkte-Marke an, wäre in den kommenden Tagen ein weiterer Angriff auf das Erholungshoch bei 10.137 Punkten möglich. Ob diese Marke nachhaltig in Richtung des Widerstands bei 10.279 Punkten überschritten werden könne, sei aktuell jedoch fraglich. (06.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des weltweiten Börsencrashs war auch der DAX in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten und konnte erst kurz vor dem Erreichen der Hochpunkte aus den Jahren 2000 und 2007 bei 8.151 Punkten einen temporären Boden ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Rahmen einer ersten Erholungsbewegung sei der Index ab Mitte März bis an den Widerstand bei 10.279 Punkten geklettert. Diese Marke habe allerdings trotz zweier Anläufe bislang nicht überschritten werden können. Kurzfristig habe sich damit ein bearishes Doppelhoch gebildet, dem in der vergangenen Woche eine Abwärtsbewegung bis 9.337 Punkte gefolgt sei.