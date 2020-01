Aus dem DAX öffne heute SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) als erstes Unternehmen die Bücher. Auch in den USA würden weiteren Geschäftsberichte präsentiert.



Gestern habe der DAX gleich reihenweise wichtige Unterstützungen unterschritten. Zu nennen seien die 45-Grad Gann-Linie (13.502), eine Strukturprojektion (13.362), die 21-Tagelinie (13.391) und nicht zuletzt die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie (13.271). Die Handelsumsätze hätten spürbar zugenommen, auch die Vola, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9), sei deutlich von 13,54 auf 17,69 geklettert. Damit seien der 100-, 144- und 200-Tagedurchschnitt eindeutig überwunden worden.



Heute werde sich der DAX zu Handelsbeginn etwas erholen. Dennoch könnte die Cluster-Unterstützung bei 13.160/13.156 Zählern sukzessive in den Fokus rücken. Auf diesen würden ein Fibonacci-Level sowie die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke entfallen. Sollte die genannte Marke durchbrochen werden, wäre der Weg nach unten in Richtung von 13.108, 13.046, 12.951 und 12.899 Punkten frei. Auf der Oberseite würden die Marken von 13.271, 13.286, 13.343 und 13.362 als Widerstand wirken. (28.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorge um die weitere Verbreitung des Coronavirus und dessen mögliche Folgen für die Konjunktur ist das derzeit beherrschende Marktthema, berichten die Analysten der Helaba.Zunächst habe man am Freitag erstaunt zur Kenntnis nehmen können, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), trotz der sich bereits abzeichnenden Zunahme von Corona-Fällen, deutlich zugelegt habe. Diese Entwicklung sei zu Wochenbeginn korrigiert worden und habe in der Folge dafür gesorgt, dass der DAX deutliche Kursabschläge habe hinnehmen müssen. In der Folge seien wichtige Supports unterschritten worden. Dazu habe neben dem China-Virus auch der gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex beigetragen. Andere Meldungen, beispielsweise dass die US-Botschaft in Bagdad (am Sonntag) bei Raketenangriffen direkt getroffen worden sei, hätten eine untergeordnete Rolle gespielt. Neben den bereits erwähnten Topics gelte es auch, die in dieser Woche hierzulande startende Quartalsberichtssaison zu beachten.