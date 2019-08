Ausblick: Zwar bleibe der Abwärtstrend der letzten Wochen tonangebend. Doch die Bullen hätten beim DAX jetzt die Chance, die Erholung deutlich auszuweiten.



Die Short-Szenarien: Scheitere der Index zunächst an der 11.865 Punkte-Marke, könnte eine Korrektur bis 11.726 Punkte einsetzen. Von dort aus wäre mit einem zweiten Ausbruchsversuch zu rechnen. Abgaben unter 11.726 Punkte würden die Erholung dagegen auf den Prüfstand stellen. In diesem Fall würde ein weiterer Rücksetzer bis 11.559 Punkte drohen. Darunter wäre ein bearishes Signal mit einem ersten Ziel bei 11.266 Punkten aktiv.



Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger und dynamischer Anstieg über 11.865 Punkte würde dagegen kurzfristig für die Käuferseite sprechen. In diesem Fall käme es zunächst zu einer Ausdehnung der Erholung bis an den Bereich der 11.950 Punkte-Marke. Hier könnten die Bären den Abwärtstrend fortsetzen. Ein Ausbruch über diese Hürde würde dagegen zu einer weiteren Aufwärtswelle bis 12.104 Punkte führen. (30.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Bis Mitte August dominierte beim DAX eine scharfe Verkaufswelle, die den vorherigen Aufwärtstrend abstoppte und weitreichende Verkaufssignale generiert hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze sei der Index bereits bis 11.266 Punkte eingebrochen und habe damit fast schon die markante Unterstützung bei 11.150 Punkten erreicht, ehe eine Erholung eingesetzt hbe. Diese habe den Index an den Widerstand bei 11.865 Punkten getrieben. Nach einem Rücklauf an die Haltemarke bei 11.559 Punkten sei der DAX in der laufenden Woche wieder deutlich angestiegen und im gestrigen Handel über eine Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Es sei eine steile Kaufwelle gefolgt, die bis an die Barriere bei 11.865 Punkten geführt habe.