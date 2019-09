Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der dreifache Hexensabbat ging am Freitag ohne größere Volatilitätsausbrüche vonstatten und so konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sein erhöhtes Niveau verteidigen, so die Analysten der Helaba.



Er sei mit 12468 Punkten und einem Plus von 0,08% aus dem Handel gegangen. Zum Beginn der neuen Woche würden die Investoren wieder auf die konjunkturellen Rahmendaten schauen. Eine Reihe von Stimmungsindikatoren stehe an, wobei die zuletzt erholten Aktienkurse wohl bereits eine Portion Optimismus eingepreist hätten. Ob sich dies in der Breite bestätige, dürfe angezweifelt werden, denn die politischen Risikofaktoren seien weiterhin präsent, eine Vielzahl von Konflikten harre der Lösung. Die zu erwartende Stabilisierung der Indikatoren dürfte dem Markt kaum Impulse auf der Oberseite geben, noch sei die Wende zu mehr Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht gelungen. Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten. Sicherlich werde der Handel zunächst im Zeichen von Portfolio-Anpassungen im Nachgang an den Verfall geprägt sein.



Noch Mitte August habe der deutsche Leitindex ein Tief bei 11.266 Zählern markiert und im Zuge dessen habe der Wochenschluss seinerzeit unterhalb des 200-Periodendurchschnitts gelegen. Das negative Signal habe sich aber als "false break" herausgestellt und in der Folge habe sich der DAX allmählich stabilisieren und schließlich deutlich erholen können. Mit dem vorläufigen Hoch bei knapp 12.500 Punkten befinde sich der Index in einer kritischen Phase. Gelinge der Versuch, sich darüber zu etablieren und das im Juli markierte Jahreshoch bei 12.656 Punkten zu überwinden, entstehe Raum für weitergehende Befestigungen. Die nächsten Hürden seien dann um 13.000 und bei 13.204 Punkten zu finden. Im Falle eines Scheiterns aber drohe eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Diese ist zwar nicht idealtypisch ausgeprägt, dennoch sehen die Analysten der Helaba das Risiko, dass es in den nächsten Wochen Rücksetzer zunächst an den 200-Periodendurchschnitt bei 11.640 Punkten geben könnte. (23.09.2019/ac/a/m)

