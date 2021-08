Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befand sich auch am Freitag in Rekordlaune, so die Analysten der Helaba.



Am dritten Tag in Folge sei ein neues Allzeithoch markiert und kurzzeitig die psychologisch wichtige 16.000er Marke übersprungen worden. Wermutstropfen seien einmal mehr gewesen, dass die den Anstieg begleitenden Handelsumsätze relativ gering ausgefallen seien und damit die Frage im Raum stehe, wie nachhaltig die Bewegung tatsächlich sei. Auch könne unterstellt werden, dass weiterhin Short-Eindeckungen eine Rolle spielen würden. Die existierenden Belastungsfaktoren, allen voran die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die Delta-Variante seien einmal mehr ausgeblendet worden. Dass die Bewertungsniveaus ambitioniert ausfallen würden, sei mittlerweile selbstredend. In den nächsten Tagen gelte es, die Rekordmarke nochmals zu bestätigen. Angesichts verschiedener Schwächeanzeichen bei den technischen Indikatoren, beispielhaft sei der niedrige ADX erwähnt, könnte sich dieses Vorhaben als Herausforderung darstellen. Die Berichtssaison neige sich dem Ende entgegen. Von den wenigen, in dieser Woche auf der Agenda stehenden Zahlenpräsentationen werde kein Markteinfluss mehr ausgehen.



"Buy the new high" laute eine alte Börsenweisheit. Die Darvas-Methode folge diesem Ansatz und habe bereits in den 1950er Jahren unter Beweis gestellt, dass eine derart einfache Regel durchaus erfolgsversprechend sein könne. Ein wesentlicher Faktor sei die Erkenntnis, dass aus vergangenen Kursverläufen keine Widerstände vorhanden seien. Insbesondere bei Einzelaktien könne dies gut nachvollzogen werden, Beispiele wie Amazon.com oder Tesla würden sich zuhauf finden. Da aber nie klar sei, wann es sich bei einem Hoch möglicherweise um das Letzte einer Bewegung handle, gelte es die Begleitumstände in die Analyse einzubeziehen. Bezogen auf den DAX seien derzeit bei weitem mehr Warnhinweise, zumindest auf kurzfristiger Basis, als Bestätigungssignale zu finden. Insofern bleibe es spannend, zumal mit dem September und Oktober zwei üblicherweise schwache Börsenmonate näher rücken würden. (16.08.2021/ac/a/m)



