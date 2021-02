Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel am deutschen Aktienmarkt war zu Wochenbeginn von geringen Volumen geprägt, was insbesondere der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Marktteilnehmer geschuldet war, so die Analysten der Helaba.



Dies habe letztlich auch dafür gesorgt, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), trotz positiver Vorgaben von den asiatischen Märkten - der Nikkei habe erstmals seit dem Jahr 1990 wieder über der 30.000er Marke geschlossen - nicht in der Lage gewesen sei, dass Allzeithoch bei 14.169 Zählern zu überwinden. Während bei verschiedenen Asset-Klassen verstärkt in den Risk-on-Modus gewechselt worden sei, habe die Risikoaversion, gemessen auf Basis des V-DAX, am hiesigen Aktienmarkt vorübergehend sogar etwas zugenommen. Neue Erkenntnisse seien angesichts eines leeren Datenkalenders Mangelware geblieben. Wie zuletzt stehe weiter die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen würden. Immerhin nehme die Zahl von Corona-Neuinfektionen weiter ab. Gleiches sei auch für die Inzidenz, diese habe gestern bei 59 gelegen, zutreffend. Dennoch würden die Sorgen über Virusmutationen anhalten.



Der DAX befinde sich aktuell in einer Konsolidierungsformation. Da diese in der Regel zehn Kerzen umfassen würden - heute sei der zehnte Tag - könne in Kürze mit einem Ausbruchsimpuls gerechnet werden. Sollte dieser jedoch ausbleiben, müsste von einer großen Korrektur ausgegangen werden, welche 21-29 Candles umfasse. Weiterhin gelte es zu beachten, dass die Schwungkraft sehr zu wünschen übriglasse und Diskrepanzen zwischen dem Kursverlauf und den Indikatoren auszumachen seien. Widerstände seien bei 14.169, 14.279, 14.354 und 14.445 Zählern zu finden. Unterstützungen würden sich bei 14.011, 13937, 13.866 und 13.817 Punkten definieren lassen. (16.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >