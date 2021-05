Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann seine Gewinne aus dem frühen Handel am Mittwoch erneut nicht verteidigen, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Inzwischen notiere der deutsche Leitindex wieder unter der 15.500-Punkte-Marke. Auch wenn die Inflationssorgen wieder abgeebbt seien und die Corona-Fallzahlen weiter fallen würden, drohe einmal mehr eine Bullenfalle.



Mit dem Rekordhoch bei 15.569 Punkten habe der DAX zwar am Dienstag einmal mehr Stärke bewiesen. Auf Schlusskursbasis sei die wichtige 15.500-Punkte-Marke aber noch nicht geknackt worden. Von einem nachhaltigen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend könne deshalb noch nicht die Rede sein. (26.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >