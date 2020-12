Am Vortag durfte der DAX schon fast in Richtung der 14.000 Punkte schielen, dann aber hätten die Anleger kalte Füße bekommen. Bei 13.903 Punkten sei der Leitindex wieder nach unten gedreht.



Am Tag vor Silvester ende der Handel in Frankfurt bereits um 14 Uhr. Damit könne der DAX auf weitere internationale Vorgaben erst im neuen Jahr reagieren. In London, Paris und New York werde auch an Silvester noch gehandelt. Den tonangebenden US-Börsen bleibe damit noch ein Tag mehr für höhere Rekorde. Am Vortag hätten die Anleger aber auch dort die Handbremse angezogen, nachdem höhere Hilfszahlungen an die Bürger im Senat abgeblockt worden seien.



Zwar sei der Leitindex Dow Jones in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch von 30.589 Punkten gestiegen, anschließend sei er aber ins Minus gedreht, das zur Schlussglocke 0,2 Prozent auf 30.335,67 Zähler betragen habe. Der S&P 500 habe um 0,2 Prozent auf 3.727,04 Punkte nachgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,04 Prozent höher bei 12.843,49 Punkten geschlossen. Wie der Dow hätten sich auch diesen beiden Börsenbarometer im frühen Handel zu historischen Höchstkursen aufgeschwungen.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag 0,4 Prozent schwächer geschlossen. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen habe zuletzt hingegen um 1,2 Prozent zugelegt und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,4 Prozent gewonnen. (30.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger wohl ruhiger angehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte wenig bewegt in den verkürzten Handel starten, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt habe. Das Handelshaus IG taxiere den Leitindex zwei Stunden vor dem Start fast unverändert auf 13.763 Punkte. Er steuere derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember habe er bislang 3,5 Prozent zugelegt.