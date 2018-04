Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erzielte gestern neue Monatshochs oberhalb von 12.640, schlug dann aber sofort den Rückwärtsgang ein und vollendete daraufhin nachbörslich mit dem Rückfall unter 12.465 sogar ein Doppeltop, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das 1. Ziel daraus sei am Abend bei 12.375 erreicht worden. Der XETRA DAX dürfte dies heute nachbilden. Die Vorbörse werde aktuell bei 12.445 taxiert. Ein 9:00 Uhr Start unter 12.465 sollte in den meisten Fällen somit nicht zu verhindern sein. Dem DAX dürfte es heute schwerfallen, in Reboundphasen wieder über 12.465 bzw. vor allem über 12.525/12.557 zurückzukommen. Die Ziele seien vielmehr innerhalb einiger Tage bei 12.187, 12.080 und 12.000 zu suchen. Neutral werde es im DAX wieder nach Stundenschluss über 12.557. Bullisch werde es über 12.666. Dann wäre 12.882/12.950 die zu nennende Zielzone. (25.04.2018/ac/a/m)