Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktivierte in der letzten Woche die "Klippe" 14.815-x, durchhandelte also eine massive BIG PICTURE Horizontale ("sell trigger"), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe daraufhin sofort das obere Ende der DAX-Zielzone 13.800/13.600 erreicht, mit Tiefs bei ca. 13.800. Der spätere DAX-Rebound sei danach nicht über 14.815 hinausgekommen, habe also unter dem aktiven "sell trigger" 14.815 gestoppt.



Die Börsenampel im Tagskerzenchart sei "ROT". Übergeordnet gelte: Es könne ein extremes DAX-Pendeln zwischen 13.600 und 14.815 erwartet werden. Der XETRA DAX habe gestern Nachmittag noch neue Tiefs unter 13.807 vermeiden können. Der FDAX habe hingegen abends schon neue zehn Tage Tiefs unter 13.800 gezeigt. Die DAX-Vorbörse sei kurz nach 8 Uhr unter 13.800 abgetaucht, sei aktuell in der Nähe von 13.800. Der XETRA DAX beginne demnach heute wahrscheinlich unter dem gestrigen Schlusskurs 13.905 und falle mindestens bis 13.800. (02.03.2022/ac/a/m)



