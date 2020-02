Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Schöne Rally vom unteren Abverkaufsziel bei 12.884 beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Es ist aber nur ein Rebound an den verlassenen Augusttrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Euphorie dürfe da noch nicht aufkommen.



Zu sehen sei gestern ein Squeeze-Rebound an den verlassenen Augusttrend gewesen. Euphorie dürfe da noch nicht aufkommen. Der größere Fortgang entscheide sich am "IKH Tag" bei 13.293 per Tagesschlusskurs. Über 13.293 aufwärts, unter 13.293 abwärts. Die grüne Tageswolke stütze bei 13.210. Der FDAX EMA200 stütze bei 13.240. Der XETRA EMA200 blockiere bei 13.303. (05.02.2020/ac/a/m)

