Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Perfekt! Es hieß für gestern: "...Oberhalb von 16104 könnte der DAX heute 16.150 und 16.250/16.286 (Doppel_R3) erreichen...". In der Tat stieg der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis 16.266 und pausierte erst dann mit seiner Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe sich durch das Augusthoch 16.030 durchgeschlichen und mittlerweile so weit davon gelöst, dass es nun als Ausbruch/ Durchbruch eingestuft werden könne. Oberhalb von 16.030 habe sich das große Ziel 16.828 freigeschaltet, was sich selbst bei "zickigen" Pullbacks zurück unter 16.030 zum alten Abwärtstrend von August (ca. 15.900) nicht sofort aufheben würde. Die Frage sei, ob der DAX den Wochen-Pivot R3 bei 16.286 beachte oder einfach weiter die Bären peinige mit Anstiegen zu ca. 16.400, dem Tages Pivot R3 und einer schwarzen Eindämmungslinie. (17.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >