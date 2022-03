Ausblick: Nach dem Sprung über 14.000 Punkte und die Volumenspitze bei 13.950 habe sich das Chartbild etwas aufgehellt. Allerdings sollte auf die neue Kurslücke im Chart geachtet werden.



Das Long-Szenario: Halte der Kursschub an, dürfte der DAX den nächsten Ausbruchsversuch über die Volumenspitze bei 14.550 Punkten starten. Könne der Index diesen Widerstand per Schlusskurs überwinden, wäre zunächst Raum bis an den hartnäckigen Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 Zählern. Gelinge hier ebenfalls der Durchbruch, könnte ein Hochlauf an die 15.000er Marke folgen, wobei die Kurse bei 14.955 auch den GD50 überkreuzen würden.



Das Short-Szenario: Falle die Erholung wieder in sich zusammen, müsste mit dem nächsten Test der 14.000er Schwelle und der auf diesem Niveau befindlichen Volumenspitze gerechnet werden. Nachdem diese Hürde gestern per Gap überwunden worden sei, könnte es auch direkt zur Schließung der Kurslücke bei 13.917 kommen. Darunter sollte das Top vom 9. März bei 13.848 stützend wirken, bevor mit einem Test der Volumenspitze bei 13.240/13.200 gerechnet werden müsste. Gehe der schief, würde die 13.000er Barriere erneut als mögliche Haltestelle in den Fokus rücken. (17.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Break bei 14.000 und einem Tagesgewinn von +3,8% schaltete der DAX gestern wieder in den Erholungsmodus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Index bereits per Gap bei 14.246 in den Handel gestartet sei, seien die Notierungen zunächst auf das Tagestief bei 14.183 Punkten gefallen. Im weiteren Verlauf habe der DAX zunächst seitwärts gependelt, bevor am frühen Nachmittag ein Ausbruchsversuch bis an das Tageshoch bei 14.553 Zählern lanciert worden sei. Dabei seien die Kurse nahezu punktgenau an der Volumenspitze im Bereich von 14.550 gescheitert, denn bis zur Schlussglocke und dem Endstand bei 14.441 habe der Index einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.