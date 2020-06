Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat eine im Vergleich zum Dow Jones sehr flach ausgeprägte Pullbackphase regelkonform nach oben aufgelöst und den Widerstand bei 12.600 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe sein oberes Mindestpensum mit dem Anlaufen des Hochs vom 16.6.2020 (12.434) erfüllt. Alles was nun noch komme, wäre ein Bonus. Da der Rücklauf vom gestrigen Hoch ungefährlich aussehe, könnte der Bonus das Anlaufen von 12.616+x, z.B. bis 12.665 oder 12.689 werden, vor allem, solange über der unterstützenden Horizontalen 12.399 gehandelt werde. Aber aufpassen! Der FDAX RSI divergiere schon bärisch, habe seinen Aufwärtstrend der letzten zwei Tage verlassen. Das deute schon an, dass der FDAX-Trendbruch in nicht mehr all zu weiter Ferne liege. (24.06.2020/ac/a/m)



