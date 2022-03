Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktivierte in der letzten Woche die "Klippe" 14.815-x, durchhandelte also eine massive BIG PICTURE Horizontale (sell trigger), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe daraufhin sofort per 1.000 Punkte Kurssturz das obere Ende der DAX Zielzone 13.800/13.600 erreicht, mit Tiefs bei ca. 13.800. Der DAX Rebound von 13.800 sei bisher normal ausgefallen, es dürften dabei bis zu 14.815 (ggf. plus Überschussdocht) erreicht werden.



Allgemein gelte: Extremes DAX Pendeln zwischen 14.815 und 13.600 erwartet! Ob es Sinn mache über den Hauptsatz hinaus zu sehr ins Detail zu gehen sei fraglich. Ein Versuch: Im XETRA DAX würde Dienstag ab 9 Uhr diese Route sehr gut passen; erst ein Tief bei 14.050, dann ein Hoch bei 14.825. Bedingung für 14.050: Das Tief bei 14.050 könne nur ein Thema bleiben, solange der DAX heute nicht über 14.567 steige. Bedingung für 14.825: Das Hoch bei 14.825 könne nur ein Thema bleiben, solange der DAX heute nicht unter 13.800 falle. (01.03.2022/ac/a/m)

