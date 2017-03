Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenbeginn zwischenzeitlich deutlicher abwärts, so die Analysten der Helaba.



Völlig unvorbereitet sei dieser Rücksetzer jedoch nicht gekommen. Insbesondere scheine die zuletzt von den Märkten eingepreiste Euphorie mit Blick auf die Trump-Administration und deren Möglichkeiten (bisher gescheitere Abschaffung von "Obamacare") nachzulassen. Insgesamt sollte die angedachte US-Steuerreform noch schwieriger durchzusetzen sein. Insofern bleibe abzuwarten, ob der Markt bereits vorweggenommene, positive Aspekte wieder auszupreisen habe. Neben den vielfältigen, politischen Einflussfaktoren, (zu nennen sei u.a. die Wahl in Frankreich) würden derzeit neue Impulse fehlen. Diese würden jedoch notwendig sein, um einen nachhaltigen Aufwärtsschub zu etablieren. Umso länger es nicht gelinge, das genannte Vorhaben umzusetzen, umso geringer würden die Erfolgsaussichten. Heute werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit Kursgewinnen in den Handel starten. Bereits gestern Abend, kurz vor dem Sitzungsende habe der deutsche Leitindex bereits Boden gut machen können.



Der DAX sei gestern intraday kurzzeitig sowohl unter eine Fibonacci-Fanline (11.978) als auch unter eine fallende Strukturprojektionslinie (11.940) abgerutscht. Der anschließende Rebound habe zu einer langen Lunte an der Tageskerze geführt und verdeutliche zudem, welchen Stellenwert die Supports hätten. Dies treffe auch auf die 21-Tagelinie (11.983) zu. Auch diese sei auf Schlusskursbasis erneut verteidigt worden. Auf der Oberseite rücke heute zunächst die bei 12.046 Zählern verlaufende Instantaneous Trendline in den Fokus. Weitere Widerstände würden sich bei 12.078 (Fibonacci) sowie bei 12.084 (oberes Band des Price-Range-Channels) definieren lassen. Die 144er-Regression verlaufe aktuell bei 12.135 Punkten. Insgesamt sollte es für den DAX schwer werden die skizzierten Hürden zu überwinden, da die Oszillatoren ein widersprüchliches Bild liefern würden. (28.03.2017/ac/a/m)