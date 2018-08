Ausblick: Die Marktteilnehmer würden immer noch um die mittelfristige Richtung beim DAX kämpfen. Auf der Unterseite bleibe den Käufern nicht mehr viel Spielraum.



Die Short-Szenarien: Breche der DAX erneut unter die wichtige Support-Marke bei 12.441 Punkten ein, dürfte die 12.390 Punkte-Marke wieder angegriffen werden. Deren Bruch hätte ein starkes Verkaufssignal zur Folge. Damit stünde eine Verkaufswelle bis 12.256 Punkte an, die sich unterhalb der Marke direkt bis 12.104 Punkte ausdehnen könnte.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der Index dagegen über 12.503 Punkten, dürfte das Hoch bei 12.597 Punkten zum zweiten Mal angesteuert werden. Dort sei mit Gegenwehr der Bären und der Fortsetzung des Abwärtstrends der letzten Wochen zu rechnen. Werde die Marke allerdings auf Tagesschlusskursbasis überschritten, wäre ein Kaufsignal aktiv, dem zunächst ein Anstieg bis 12.640 Punkte folgen dürfte. Oberhalb der Hürde könnte die Widerstandsmarke bei 12.745 Punkten erreicht werden. (31.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit der Verteidigung der wichtigen Unterstützungszone um 12.104 Punkte befindet sich der DAX in einer dynamischen Erholung, die über die Hürden bei 12.256 und 12.390 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den vergangenen Tagen habe sogar der Widerstand bei 12.503 Punkten kurzzeitig überschritten und die 12.600 Punkte-Marke erreicht werden können. Dort sei der Wert jedoch nach Süden abgedreht und habe in dieser Woche zunächst die 12.503 Punkte-Marke unterschritten. Im gestrigen Handel sei es dann zu einer heftigen Verkaufswelle gekommen, die den Index bis an die Unterstützung bei 12.390 Punkten gedrückt habe. Auf diesem Niveau habe jedoch eine ebenso dynamische Gegenbewegung eingesetzt.