Vorbörslich sehe man den DAX bei 11.587 Punkten, rund 0,1% unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.



Der Ausflug über die 200-Tage-Linie bei aktuell 11.737 Punkten sei nicht von langer Dauer gewesen. Nur einen Tag darauf habe sich der DAX wieder unter die Glättungslinie zurückgezogen. Die waagerechten Trendlinien bei 11.800/11.840 Zählern hätten nicht niedergerungen werden können. Des Weiteren habe der Relative-Stärke-Index (RSI) die überkaufte Zone nach unten verlassen. Nun könnte es abwärts bis zur oberen Trendkanallinie bei momentan 11.444 Punkten gehen. Knapp darunter liege bei 11.436 Zählern die kurzfristige Aufwärtstrendlinie.



Beim Britischen Pfund zum US-Dollar seien infolge des Brexit zuletzt heftige Kursschwankungen zu beobachten. Zuletzt sei das 50,0%-Fibonacci-Niveau bei 1,3411 USD annähernd erreicht worden. Anschließend sei es wieder gen Süden gegangen. Gestern habe das Cable erneut unter dem Zwischenhoch bei 1,3218 USD von Ende Januar geschlossen. Das 38,2%-Retracement bei 1,3181 USD sollte nicht unterschritten werden. Ansonsten müsste die steigende einfache 50-Tage-Durchschnittslinie bei 1,3090 USD dem Währungspaar zu Hilfe eilen.



Der US-Dollar-Basket befinde sich seit Anfang März im Korrekturmodus. Der Angriff auf die obere Begrenzung des aufsteigenden Dreiecks bei 97,16/97,22 Punkten sei gescheitert. Die einfache 50-Tage-Linie bei aktuell 95,86 Zählern sowie das 50,0%-Fibonacci-Level bei 95,84 Punkten seien gestern signifikant unterschritten worden. Zurzeit laufe die Verteidigung des steigenden einfachen 200-Tage-Durchschnitts bei 95,36 Zählern und der seit September 2018 intakten Aufwärtstrendlinie bei 95,21 Punkten. (21.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein Schwergewicht im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern gehörig unter die Räder geraten, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Die Aktien des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) hätten infolge einer Niederlagen vor einem US-Bundesbezirksgerichts deutlich Federn lassen müssen. Dies habe auch den gesamten heimischen Aktienmarkt belastet. Aber auch der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking sei wieder ein Thema. Eine Lösung des Streits sei immer noch nicht in Sicht. Die Marktteilnehmer hätten unlängst ein Ende des Zwists zwischen den beiden Wirtschaftsmächten ein wenig verfrüht gefeiert.