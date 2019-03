Vorbörslich sehe man den deutschen Leitindex bei 11.571 Punkten und somit etwa auf dem Niveau des Vortages.



Auch gestern sei es in Richtung der oberen Abwärtstrendkanallinie bei 11.484 Punkten gegangen. Von dieser Chartmarke habe sich der DAX gen Norden verabschiedet. Die charttechnische Situation bleibe weiterhin angespannt. Erst wenn das Verlaufshoch bei 11.677 Zählern bezwungen werde, könnte die Erholung in Richtung der fallenden einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 11.766 Punkten fortgesetzt werden.



EUR/USD: Ende der zurückliegenden Woche sei es für den Euro zum US-Dollar deutlich gen Süden gegangen. Infolgedessen sei das wichtige 61,8%-Fibonacci-Level bei 1,1190 USD erreicht worden. Diese Unterstützung habe verteidigt werden können. Einen Tag darauf habe sich die europäische Gemeinschaftswährung von dem genannten Kursbereich nach oben entfernt. Gestern sei dann die Rückeroberung des Zwischentiefs bei 1,1301 USD gelungen. Nächstes Korrekturziel sei nun die fallende einfache 50-Tage-Durchschnittslinie bei 1,1351 USD.



GBP/USD: Zuletzt hätten die psychologische Marke bei 1,3000 USD sowie der kurzfristige Aufwärtstrend bei 1,2986 USD dem Britischen Pfund zum US-Dollar zu Hilfe eilen müssen. Nach einem erfolgreichen Test der genannten Unterstützung sei es daraufhin deutlich aufwärts gegangen. Das markante Verlaufshoch bei 1,3218 USD habe zwar überwunden werden können, eine nachhaltige Rückeroberung habe jedoch nicht vorgelegen. Prompt sei es anschließend ebenfalls spürbar wieder in tiefere Kursgefilde gegangen. Gestern sei der wiederholten Sprung über das erwähnte Hoch gelungen. Mögliches Ziel sei nun erneut das 50,0%-Fibonacci-Level bei 1,3411 USD. (14.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Drama wird immer konfuser, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Auch am Mittwoch habe das Parlament in London den mit der EU verhandelten Austritt abgelehnt. Heute beginne dann der nächste Akt. Dann würden die Abgeordneten wahrscheinlich über einen Antrag auf eine Verlängerung der Brexit-Frist abstimmen. Allerdings müsse die britische Regierung der Europäischen Kommission gute Gründe dafür nennen. Zumal dann die EU der Verlängerung noch zustimmen müsse.