Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte am Freitag erneut nur in der neutralen Zone 12.430 und 12.350 hin und her, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX beginne die Woche sprunghaft freundlich, im Bereich der Hochs der letzten Tage, also bei ca. 12.430/12.450. Der DAX halte sich weiterhin unter 12.492 auf, was den Status einer bisher 7-tägigen Flagge aufrecht erhalte. Die letzten vier Tageskerzen würden einen gewissen Respekt vor den sich ab 12.505 auftürmenden Tageskerzencharthürden (KIJUN + EMA200) andeuten. Erst oberhalb von 12.701 (Tagesschluss zähle) käme Fantasie für das Erreichen von 13.200 auf. Die Bereiche 12.433/12.457 sowie 12.465/12.504 würden heute Widerstandszonen darstellen. (27.08.2018/ac/a/m)