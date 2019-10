Die Abwärtsbewegung sei an der Unterstützungszone oberhalb der Marke von 12.210 Punkten gestoppt worden, nach der Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung sei der Rückgang jedoch wieder aufgenommen worden. Der DAX teste die untere Grenze der Overbalance-Struktur. Theoretisch könnte ein Unterschreiten eine Trendwende einläuten. In solch einem Szenario würde die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.



Bayer gehöre heute zu den führenden DAX-Unternehmen. Der Agrochemie-Chef Liam Condon habe gesagt, dass Bayer beim Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat zu Vergleichen bereit sei, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie finanziell angemessen und endgültig seien.



Reuters berichte, dass die Allianz als Spitzenreiter für die Übernahme des Versicherungsgeschäfts der BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) gelte, nachdem Generali angeblich aus dem Rennen ausgeschieden sei. Das Transaktionsvolumen könnte rund 1 Mrd. EUR betragen und würde die Allianz mit einem soliden Vertriebsnetz in Spanien versorgen. Keines der beteiligten Unternehmen habe bisher zu den Nachrichten Stellung genommen.



Covestro habe eine Herabstufung durch die MainFirst Bank erhalten. Die Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "underperform" gesenkt. Das Kursziel sei von 47 EUR auf 41 EUR gesenkt worden, was einen Rückgang von 8% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute. (02.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices eröffneten am Mittwoch höher, da die allgemeine Risikostimmung nach dem schwachen ISM-Index zum Verarbeitenden Gewerbe nach wie vor schlecht ist, so die Experten von XTB.Kein einziger Blue-Chip-Index aus Europa habe sich in den ersten Handelsminuten diesem Trend widersetzen können. Wie andere wichtige Indices sei auch der DAX nach der Veröffentlichung des ISM-Updates für September aus den USA eingebrochen. Der deutsche Leitindex sei in einer Stunde um rund 130 Punkte gefallen und habe einige Unterstützungen durchbrochen.