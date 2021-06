Der Nikkei-225 notiere freundlicher, aktuell bei 28.950,19 Punkten.



Daimler und Nokia hätten ihren Patentstreit beigelegt. Beide Unternehmen hätten sich auf einen Patentlizenzvertrag geeinigt. Mit diesem Lizenzvertrag lizenziere Nokia Mobilfunktechnologie an Daimler und erhalte im Gegenzug dafür Zahlungen. Die Parteien hätten sich darauf geeinigt, alle anhängigen Verfahren zwischen Daimler und Nokia mit einem Vergleich zu beenden.



Der Euro habe sich am Berichtstag gut gehalten und dabei zeitweilig von robusten Konjunkturdaten aus Euroland profitiert.



Die Ölpreise hätten vor der Fördermengenentscheidung der OPEC+ deutlich freundlicher notiert. Nicht zuletzt hätten auch die besser als prognostiziert ausgefallenen europäische Konjunkturdaten geholfen. Gold habe sich an der runden Marke von 1.900 USD orientiert. (02.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt gelang nach positiven Konjunkturdaten und starken Automobilwerten ein positiver Start in den Monat Juni, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe ein neues Rekordhoch erreicht. Im DAX hätten Continental mit plus 3,7% dominiert. VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), Daimler und BMW seien mit Kursgewinnen zwischen 2,6 und 3,1% gefolgt. An der Spitze im MDAX habe Porsche SE ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ) um 5,0% Gas gegeben.