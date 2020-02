Ausblick: Einzeln betrachtet seien die zuletzt herausgearbeiteten Muster sehr bullisch zu interpretieren. Doch in dem Gesamtkontext könnte gestern ein kompletter Impuls zu Ende gegangen sein. Doch bei diesem Bullenmarkt darauf zu spekulieren, wäre heute wohl zu früh.



Die Long-Szenarien: Solange der Index über der Gap-Oberkante bei 13.557 Punkten notiere, hätten die Käufer klar die besseren Karten in der Hand. Neue Aufwärtsziele lägen bei 13.800 Punkten und bei 14.000 Punkten. Eine weitere wichtige Unterstützungszone liege bei 13.400 Punkten.



Die Short-Szenarien: Sollten die Bären es heute schaffen, kein neues Allzeithoch zuzulassen, könnte ein Rücklauf bis ca. 13.400 Punkte stattfinden. Größerer Korrekturpotenzial würde allerdings erst unterhalb dieser Marke entstehen. In diesem Fall dürfte den Bären ein Rücksetzer bis ca. 13.200 Punkte gelingen. (12.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Käufer haben gestern eine grandiose Performance auf das Parkett gezaubert, denn sie schafften nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern auch noch eine bullische aufwärtsgerichtete Kurslücke, die offen blieb, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das neue Allzeithoch beim Deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hätten die Marktteilnehmer bei 13.668 Punkten markiert. Ein neuer Rekord sei auch auf Tagesschlusskursbasis erreicht worden, denn der DAX habe zum ersten Mal in seiner Geschichte über der 13.600 Punkte-Marke geschlossen. In den Tagen davor habe die Kraft für diesen Rekord nicht ausgereicht. Zur Schlussglocke habe der Index bei 13.627 Punkten notiert. Das einzige, was das bullische Setup etwas trüben könnte, wäre eine mögliche abgeschlossene Impulsbewegung.