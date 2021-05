Ausblick: Aktuell würden die Bullen also an einem weiteren Ausbruch über die bisherigen Rekordstände arbeiten. Nachdem alle fast auf dem gleichen Niveau lägen, dürfte es einigen Schwung benötigen, diese Hürden zu überwinden.



Die Long-Szenarien: Mit einem Anstieg über 15.600 Punkte wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die früheren Hochs gelungen und damit ein direkter Anstieg an das nächste charttechnische Kursziel bei 15.700 Punkten zu erwarten. Dort könnte ein korrektiver Rücklauf starten. Ein Ausbruch über die Zielmarke hätte anschließend eine weitere Ausdehnung der Rally bis 15.775 und 15.850 Punkte zur Folge.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index jetzt doch noch am aktuellen Rekordhoch bei 15.568 Punkten nach Süden abdrehen, wäre schon ausgehend von 15.335 Punkten mit einem weiteren Angriff auf die Hochs zu rechnen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen eine Korrektur bis 15.100 Punkte zur Folge. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, müsste man sich bereits auf Rücksetzer bis 14.961 und 14.804 Punkte einstellen. (31.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei 14.804 Punkten zog der DAX im Rahmen seiner steilen Rally auf die neue Höchstmarke von 15.501Punkten an, die zum Ausgangspunkt für eine erste zeitintensive Korrektur wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von Anfang April bis Anfang Mai habe der Index in einer volatilen Abwärtsbewegung an die Unterstützung bei 14.804 Punkten zurückgesetzt, die von den Bullen zweimal erfolgreich verteidigt worden sei. Es sei ein dynamischer Anstieg gefolgt, der den Index zunächst bis knapp über das Rekordhoch geführt habe, ehe ein weiterer Einbruch fast den ganzen Anstieg korrigiert habe. Dieser Abverkauf sei zuletzt erneut gekontert und der DAX sogar bis 15.568 Punkte angetrieben worden.