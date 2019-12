Ausblick: Der junge Abwärtstrend sei im DAX weiter klar intakt. Die Gegenbewegung an die Ausbruchsstelle bei 13.140 Punkten dürfte bald auslaufen und eine neue Abwärtswelle starten.



Die Short-Szenarien: Der DAX scheitere im Bereich von 13.140/13.200 Punkten mit einem weiteren Hochlauf und drehe wieder nach unten ab. In dieser Abwärtsbewegung dürfte der DAX das Verlaufstief bei 12.927 Punkten vom 03. Dezember unterschreiten und den 50er EMA bei aktuell 12.913 Punkten anlaufen. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage weiter eintrüben und wohl die Unterstützung bei 12.800 Punkten angesteuert werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und die Marke von 13.200 Punkten zurückerobern. In der Folge würde der Index wohl in die lange Seitwärtsbewegung vom November zurückkehren und erneute Angriffe auf die Widerstandszone bei 13.300/13.350 Punkten starten. (10.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte sich seit Anfang November in einer Seitwärtsbewegung zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300/13.350 Punkten auf der Oberseite befunden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 19. November habe der DAX einen Ausbruch nach oben versucht und im Tageshoch 13.374 Punkte erreicht. Im weiteren Tagesverlauf sei der Index aber wieder kräftig eingebrochen und mit einer sehr bearishen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Docht aus dem Handel gegangen. In der Folge sei der DAX noch bis 13.043 Punkte abgesackt, habe sich dann aber nur noch bis zum 02. Dezember bis 13.338 Punkte erholen können. Und habe damit einen Abwärtstrend eingeleitet. Das jüngste Verlaufstief sei am 03. Dezember bei 12.927 Punkten notiert worden. Aktuell befinde sich der DAX in einer Pullback-Bewegung an den Ausbruchsbereich bei 13.140 Punkten.