Darüber hinaus gelte es den Blick auf die am 12. Dezember stattfindende Parlamentswahl in Großbritannien zu richten. Nach den jüngsten Umfragen deute sich eine klare Entscheidung zu Gunsten von Premier Johnson und seinen Tory-Partei an. Laut dem Guardian könnten 46 Prozent der Stimmen auf diese entfallen. Labour würde demnach 31 Prozent erhalten. Auf dieser Basis könnte Premier Johnson das Austrittsabkommen durchs Parlament bringen und das Land Ende Januar aus der EU führen.



Zunächst habe es am Montag so ausgesehen, als würde der lange Zeit schwankungsarme Handelsverlauf keine neuen charttechnischen Erkenntnisse liefern, bis am Nachmittag der Abgabedruck zugenommen habe. Im Zuge dessen sei die wichtige Strukturmarke bei 13.108 Zählern auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Zudem hätten die Widerstände in Form eines Fractal Average (13.204) und einem Durchschnitt, basierend auf einer Instantanious Trendline sowie einem adaptiven Durchschnitt (IKAM) bei 13.197 Zählern nicht mehr erreicht werden können.



Der ADX sei gestern zudem unter die 20er-Marke abgerutscht. Entsprechend müsse der Aufwärtstrend und dessen Nachhaltigkeit kritisch hinterfragt werden. Kurzfristig drohe zudem die Komplettierung einer negativen Fortsetzungsformation, sofern die Marke von 13.091 Zählern durchbrochen werde. Laut Kurszielformel würde daraus zunächst ein Rückschlagpotenzial von 400 Punkten resultieren. Der Support bei 12.801 sowie die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.759) wären dann ebenfalls gefährdet. Bemerkenswert sei auch, dass auf den 20. Dezember das Ende eines Preis- und Zeitzyklus entfalle und damit idealtypisch mit dem großen Gann-Tag am 21.Dezember harmoniere. (10.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daten- und Nachrichtenseitig blieb es zu Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt relativ ruhig, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich lange Zeit lediglich innerhalb einer überschaubaren Range bewegt, um schlussendlich mit einem Minus in Höhe von 0,46% bei 13.105,61 Zählern aus dem Handel zu gehen. Heute liefere die ZEW-Umfrage Informationen über die derzeitige Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmer, bevor es am Mittwoch Inflationszahlen aus den USA gebe und die FOMC-Sitzung auf dem Programm stehe. Natürlich bleibe auch der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Top-Thema an den Märkten. Zuletzt sei bekannt geworden, dass Chinas Exporte in die USA im November um 1,1 Prozent und damit unerwartet deutlich gefallen seien. Zudem rücke der 15. Dezember näher. An diesem Tag sollten neue US-Zölle auf Produkte aus China aktiviert werden, wenn es bis dahin keine Lösung zwischen beiden Kontrahenten gebe.