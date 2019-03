Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von Zeit zu Zeit lohnt sich der Blick auf den Kursverlauf der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden, denn auch hier scheint die Bullen an ganz entscheidenden charttechnischen Hürden der Mut verlassen zu haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint sei der Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.442 Punkten) sowie dem ehemaligen Haussetrend seit März 2009 (akt. bei 5.464 Punkten). Knapp darüber würden zudem die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.536 Punkten) sowie die Nackenzone der im letzten Jahr vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation verlaufen. Ohne einen Sprung über diese Hürden müsse die Erholung seit Ende Dezember unter dem Strich letztlich als Bärenmarktrally interpretiert werden. Das Risiko eines neuerlichen Abwärtsimpulses werde nicht kleiner, wenn Anleger die Zeitebene herunterbrechen würden. Schließlich liege auf Tagesbasis auch im DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine nach unten aufgelöste Konsolidierungsflagge vor. In diesem Umfeld würden die verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 5.000 Punkten ein wichtiges Etappenziel definieren. Perspektivisch könne aber selbst ein Wiedersehen mit dem Dezembertief (4.734 Punkte) nicht ausgeschlossen werden. (26.03.2019/ac/a/m)

