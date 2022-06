Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Monatsultimo möchten wir nutzen, um den langfristigen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Chartverlauf auf Monatsbasis wieder einmal unter die Lupe zu nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausgehend vom März-Tief bei 12.439 Punkten sei es bei den deutschen Standardwerten zu einer dynamischen Erholung gekommen. Diese sei auch notwendig gewesen, denn damit habe auf Schlusskursbasis ein Rückfall unter die alte Ausbruchszone zwischen 13.800 und 13.500 Punkten vermieden werden können. Sowohl im April als auch im Mai sei es zu weiteren Belastungsproben dieser Kernhaltezone gekommen. Die markanten Lunten der letzten Monatskerzen würden letztlich die Relevanz der angeführten Unterstützungszone unterstreichen. Interessanterweise würden die Schwankungsbreiten der letzten beiden Monate zudem innerhalb der im März gesetzten Leitplanken verbleiben. In der Konsequenz entstünden also zwei "inside months". Wenn Anleger also noch einen weiteren Beweis für die Bedeutung der angeführten Schlüsselmarken gefordert hätten, dieses besondere technische Phänomen liefere ihn! Während es demnach einen Rückfall unter diese Signalzone unbedingt zu verhindern gelte, löse dagegen ein Anstieg über die jüngsten beiden Monatshochs bei 14.589/14.603 Punkten die diskutierten Innenstäbe nach oben auf und würde somit ein wichtiges Entspannungssignal liefern. (01.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >