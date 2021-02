Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss am vergangenen Freitag testete der DAX (ISIN DE0008469008, WKN: 846900) erneut die Kernunterstützung bei rund 13.500 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Passend zum Monatsultimo möchten sie anhand des Monatscharts nochmals die Bedeutung dieser Bastion für die deutschen Standardwerte hervorheben. Seit Januar 2018 habe sich das Aktienbarometer immer wieder mit diesem Level auseinandergesetzt. Entsprechend groß wäre der charttechnische Schaden, sollte es zu einem nachhaltigen Rebreak kommen. Schließlich müssten Anleger dann von einem Fehlausbruch auf der Oberseite ausgehen - inklusive eines Schließens der Kurslücke vom November vergangenen Jahres bei rund 12.600 Punkten. Doch noch bestehe Hoffnung, dass die strategischen Kurstreiber in Form der "V-förmigen"-Umkehr des Jahres 2020 sowie der Schiebezone der letzten vier Jahre noch nicht ganz aus dem Spiel genommen worden seien. Auch die Indikatoren - z. B. Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI, Kaufsignal beim MACD - seien eher freundlich zu interpretieren. Dennoch sei es ein schmaler Grat, den die deutschen Standardwerte gegenwärtig beschreiten - nach dem Motto: "make or break!". (01.02.2021/ac/a/m)

