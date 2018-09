Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten fand der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - in schöner Regelmäßigkeit bei knapp 5.600 Punkten Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Level sei deshalb so wichtig, weil hier auch das 38,2%-Retracement des Hausseimpulses seit Anfang 2016 (5.644 Punkte) sowie die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.545 Punkten) anzusiedeln seien. Am schwersten wiege aber zweifelsfrei, dass bei einem Abgleiten unter die angeführte Kumulationszone eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Hochs bei 6.138/6.444/6.095 Punkten - vervollständigt wäre. Zwei Aspekte würden die angespannte Chartsituation zusätzlich verschärfen. Zum einen bilde das beschriebene S-K-S-Muster zusammen mit dem Hoch vom April 2015 (6.340 Punkte) möglicherweise ein größeres Doppeltopps, zum anderen seien die genannten Hochpunkte jeweils im Dunstkreis des alten Rekordstandes aus dem Jahr 2000 (6.266 Punkte) ausgeprägt worden. Mit anderen Worten: Weder 2015 noch 2017/18 sei dem DAX-Kursindex ein nachhaltiger Sprung über das 2000er-Hoch gelungen. Aus der Höhe der beschriebenen oberen Umkehr ergebe sich ein Abschlagspotenzial von rund 800 Punkten, so dass perspektivisch der Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 5.048 Punkten) zur Disposition stehen dürfte. (10.09.2018/ac/a/m)

