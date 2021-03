Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Montag freundlich, was zu Monatsbeginn aber nichts Ungewöhnliches ist, so die Analysten der Helaba.Die erfreuliche Performance bei verschiedenen Einzelwerten sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der DAX weiterhin nicht in der Lage gewesen sei, ein ausreichendes Momentum zu entwickeln, um sich nachhaltig von der 14.000er Marke nach oben abzusetzen. Insofern erscheine das Potenzial auf der Oberseite relativ begrenzt, während die Risiken von Rücksetzern weiterhin vorhanden seien.Das Chartbild des DAX sei widersprüchlich. Entsprechend gelte es die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie (13.785) im Auge zu behalten. Denn sollte diese durchbrochen werden, wäre mit einer Beschleunigung des Abwärtsimpulses zu rechnen. Die ersten Kursziele würden sich dann bei 13.702, 13.661, 13.570, 13.480 und 13.438 finden. (02.03.2021/ac/a/m)