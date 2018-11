Der sehr moderate Anstieg des V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) (19,69 vs. 19,64) stehe diesem Eindruck nicht entgegen. Auch könnte man auf die Idee kommen, dass die zeitliche Nähe der Ankündigung zu den "Midterm Elections" in den USA am 6. November eine Rolle gespielt habe. Aber selbst wenn es zu einer Einigung im Handelsstreit kommen sollte, sehe sich der DAX mit weiteren Belastungsfaktoren wie beispielsweise der Zwist zwischen der EU und Italien, konfrontiert. Zudem sei noch ein Weg zu gehen, bevor mittel- bis langfristige Entspannungszeichen auszumachen wären.



Der DAX sollte heute freundlich in den Handel starten. Die Vorgaben von den Überseebörsen würden jedoch negativ ausfallen.



Zuletzt haben sich die Analysten der Helaba an dieser Stelle häufiger mit dem DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) auf Wochenbasis auseinander gesetzt, mit gutem Grund. Zunächst sei der Index unter die seit dem Jahr 2009 bestehende Aufwärtstrendlinie abgerutscht. Das folgende Verlaufstief sei im Bereich des wichtigen 61,8%-Fibonacci-Retracement (5.147) ausgebildet worden. Am Freitag sei im Zuge eines Rebounds der Sprung zurück über die erwähnte Aufwärtslinie gelungen. Gleichzeitig sei eine abwärts gerichtete Gann-Linie mittels eines "bullish harami" überwunden worden.



Die überverkaufte Konstellation sei abgebaut worden. Damit bestehe die Chance, dass sich die Erholung fortsetze, allerdings sollten die Erwartungen an diese nicht zu hoch aufgehängt werden, da sämtlich von den Analysten betrachtete Moving Averages (22, 55, 100, 144 und 200) entweder bereits nach unten zeigen würden oder im Begriff seien, einen Richtungswechsel zu vollziehen. Insofern müsse unterstellt werden, dass der übergeordnete Abwärtstrend dominiere und perspektivisch mit neuen Impulstiefs gerechnet werden müsse. Ein erstes Kursziel würde die Marke von 4.841 Punkten darstellen. (05.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Freitag bestens gelaunt, so die Analysten der Helaba.Ein wesentlicher Grund dafür sei schnell gefunden gewesen. Laut Medienberichten strebe US-Präsident Trump an, Ende des Monats, beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping eine Lösung des Handelsstreits zwischen den beiden Ländern zu erreichen. Dafür solle bereits ein Entwurf für ein Handelsabkommen vorbereitet werden. Die Freude der Aktienmärkte darüber sei nachvollziehbar, denn zuletzt habe sich der Handelsstreit als ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor dargestellt. Allerdings seien die Märkte in der Vergangenheit bereits von nicht in die Tat umgesetzter Ankündigungen enttäuscht worden, so dass von Euphorie keine Rede habe sein können.