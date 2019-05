Unter den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werten seien die Anteilsscheine von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gestern besonders gesucht gewesen.



Die bereits tags zuvor eingeleitete Erholungsbewegung sei gestern weiter ausgebaut worden. Aus technischer Sicht besonders spannend sei die Tatsache, dass das Impulstief knapp oberhalb der 55-Tagelinie gelegen habe. Gestern sei eine Reihe von wichtigen Widerständen durchbrochen worden. Allen voran sei die Strukturprojektion bei 12.166 und die bei 12.187 Punkten verlaufende 21-Tagelinie zu nennen. Das Tageshoch bei 12.310 Zählern sei exakt auf eine Fibonacci-Retracement-Marke entfallen. Gleichzeitig sei der untere Rand der am Montag eröffneten Kurslücke erreicht worden.



Mit den Kursgewinnen habe sich auch das Bild bei den Indikatoren verbessert. Der RSI notiere mittlerweile wieder über seinem 50er-Level, auch der langfristige MACD steige moderat an. Das vom DMI am 6. Mai ausgelöste Short-Signal habe jedoch weiterhin Bestand, wenngleich sich der Abstand von Diplus und Diminus deutlich verringert habe. Als erste Unterstützung gelte es heute die Marke von 12.234 Zählern im Auge zu behalten. Darüber hinaus würden die zuletzt überwundenen Widerstände nun als Unterstützung wirken. (17.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Gemengelage am deutschen Aktienmarkt hat sich zuletzt wenig verändert, so die Analysten der Helaba.Weiterhin werde der Aktienhandel maßgeblich von Nachrichten rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China, bestimmt. Am Mittwoch hätten Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump zunächst nicht beabsichtige, Zölle auf europäische Autos zu erheben, für deutliche Kursausschläge nach oben gesorgt. Laut Insidern wolle Trump die Entscheidung über Strafzölle auf europäische Autos um bis zu sechs Monate verschieben. Während Bundesbank Präsident Weidmann davon gesprochen habe, dass eine Eskalation im Handelsstreit "Gift für die Konjunktur" sei, sei von chinesischer Regierungsseite die Einschätzung zu vernehmen gewesen, dass die Folgen des Zollstreits für China absolut beherrschbar seien. Jedoch seien die USA auch aufgefordert worden, die Zölle gegen China schnellstmöglich aufzuheben, um rezessionsähnliche Folgen für die Weltwirtschaft zu vermeiden.