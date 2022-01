Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Crashartig rauschte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern in die Tiefe, alle Abwärtsziele wurden erreicht und unterschritten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Im nachbörslichen Handel habe er mit den ebenfalls einbrechenden US-Indices die Tiefs aus dem Mai und Oktober nur um rund 20 Punkte verfehlt. Dann sei ein massives, bullisches Reversal gestartet, welches den Future in der Spitze um 445 Punkte ausgehend vom Tagestief nach oben katapultiert habe.



Der DAX steigere die Volatilität massiv und stehe wieder in der Nähe der Tiefs der vergangenen zehn Monate. Hier könnte es unruhig bleiben, Erholungsansätze sollten aber möglich werden. Bei 15.201 und 15.275 - 15.300 würden erste Erholungsziele liegen, von wo aus es nochmals zu Rücksetzern in Richtung 15.011 kommen könnte. Anschließend wäre entweder eine zweite Aufwärtswelle zu den höheren Erholungszielen bei 15.379 (EMA200, Tageschart) bis 15.456 oder aber eine finale Verkaufswelle bis zum zentralen Unterstützungsbereich der Tiefs bei 14.800 - 14.818 Punkten denkbar. (25.01.2022/ac/a/m)



