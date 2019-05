Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Freitag offenbarte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Schwächen, so die Analysten der Helaba.Natürlich bleibe auch der Brexit ein Thema, wenngleich zunächst die am Wochenende anstehende Europawahl die Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Denn sollten die eurokritischen und rechtspopulistischen Parteien deutliche Stimmengewinne verbuchen, würde das an den Märkten für weitere Verunsicherung sorgen. Ob in diesem Fall die Börsenregel "politische Börsen haben kurze Beine" greifen würde, bliebe abzuwarten. Der DAX werde heute mit Kursgewinnen in den Handel starten.Mittels eines "bearish engulfing patterns" sei der DAX gestern sowohl unter eine Strukturprojektion (12.166) als auch unter die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (12.195) gerutscht. Folglich trübe sich auch das Bild bei den Indikatoren ein. Der DMI habe bereits zuvor im Short-Modus verharrt, der langfristige MACD zeige ebenfalls wieder Richtung Süden. Insofern bestehe die Gefahr, dass der 144-Wochendurchschnitt (12.024), die 144er Regression (11.994), ein Multi Average (11.927) sowie der 55-Tage- und Wochendurchschnitt (11.875/11.884) in Kürze einem Test unterzogen würden. Die große Zahl von Unterstützungen, welche auf die Range von rund 140 Punkten entfalle, unterstreiche deren Bedeutung für den weiteren Verlauf. Entsprechend würde ein Rutsch unter die Haltemarke bei 11.850 Zählern zu einer Beschleunigung des Abwärtsimpulses führen. Die bei 11.647 Zählern verlaufende 200-Tagelinie wäre dann das nächste Kursziel. (21.05.2019/ac/a/m)