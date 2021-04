Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat mit 15.000 Punkten die nächste psychologisch wichtige Marke übersprungen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wie uns die Verhaltenspsychologie lehrt, ist die Crash-Gefahr gerade dann am geringsten, wenn die meisten Anleger niedrigere Kurse herbeizureden versuchen, so die BNP Paribas. Schließlich seien Pessimisten in der Regel noch nicht investiert und würden sich erst nach und nach zum Kauf von Aktien entschließen. Eine abwartende Haltung spreche also eher für Kurspotenzial. Auch fundamental gebe es einige Anhaltspunkte dafür, dass die vom Markt verteilten Vorschusslorbeeren in Form steigender Kurse ihre Berechtigung hätten. Die Sparquote sei in den Industrieländern noch immer außergewöhnlich hoch. Wer von der Pandemie nicht direkt betroffen sei, habe heute häufig mehr Geld auf der hohen Kante als vor einem Jahr. Marktkenner sähen in dieser hohen Sparquote einen potenziellen Treiber für die Weltwirtschaft.Vor allem in den USA werde die Wirtschaft wohl schon bald wieder deutlich Fahrt aufnehmen. Davon sollten dann auch die Unternehmen im DAX profitieren. Wenn dann in wenigen Monaten hoffentlich auch Europa die Pandemie hinter sich gelassen habe, könnte weiteres Wachstumspotenzial entstehen. Zwar könnten neue Mutationen, gegen die bisherige Impfungen nicht wirken würden, noch einmal für Verunsicherung sorgen, doch würden aktuell die positiven Aussichten überwiegen. (01.04.2021/ac/a/m)