Ausblick: Die Luft werde für den DAX zwar immer dünner und die Wahrscheinlichkeit einer deutlicheren Korrektur nehme täglich zu. Dennoch scheinen die Bullen einen weiteren Kurssprung vorzubereiten.



Die Long-Szenarien: Solange der Wert nicht nachhaltig unter die Unterstützung bei 12.200 Punkten zurückgefallen sei, sei der Aufwärtstrend ungefährdet. Entsprechend sei jederzeit mit der Auflösung der Dreiecksformation nach Norden und damit einem Anstieg an die 12.390 Punkte-Marke und den Widerstand bei 12.456 Punkten zu rechnen. Dort dürfte allerdings eine stärkere Verkaufswelle einsetzen. Sollte der Widerstandsbereich dagegen ebenfalls überschritten werden, könnte die Rally sogar bis 12.597 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: Bei einem Rückfall unter die 12.200 Punkte-Marke wäre dagegen die steile Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen unterschritten und der Aufwärtstrend unterbrochen. Eine Korrektur bis 12.104 und 12.029 Punkte dürfte den Bullen anschließend den Wind aus den Segeln nehmen. Sollte der Index auf diesem Niveau nicht nach Norden drehen, könnte es sogar zu einem Abverkauf bis 11.865 Punkte kommen. (29.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang April dominiert beim DAX eine weitere Kaufwelle, die den Index über das bisherige Verlaufshoch bei 11.823 Punkten katapultiert hat, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Anschluss an dieses Kaufsignal habe der Index direkt die Hürden bei 11.865 und 12.104 Punkten überwunden. In der vergangenen Woche habe sich die Rally zunächst mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 12.200 Punkten fortgesetzt und den Index fast schon an die Barriere bei 12.390 Punkten geführt. Knapp über der 12.300 Punkte-Marke sei der Index in der zweiten Wochenhälfte in eine sich dreiecksförmig zuspitzende Konsolidierung übergegangen.