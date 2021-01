Anleger würden am Mittwoch mit einiger Spannung auf das Ergebnis der wichtigen Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia um zwei Senatssitze warten. Die Demokraten des gewählten US-Präsidenten Joe Biden hätten Prognosen von US-Medien zufolge bei entscheidenden Stichwahlen im Bundesstaat Georgia um zwei Sitze im US-Senat einen Etappensieg erzielt. Der oberste Wahlaufseher im US-Bundesstaat Georgia, Brad Raffensperger, erwarte mehr Klarheit über den Wahl-Ausgang am Mittwochmittag (Ortszeit/abends MEZ).



"Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", habe Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geschrieben. Da sich die Demokraten für umfangreichere Covid-19-Hilfspakete stark gemacht hätten, dürfte deren Sieg bei der Abstimmung schnellere und größere Hilfen garantieren. "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen."



Auch in Asien würden die Anleger mit Spannung auf die Entscheidung der Stichwahl um zwei Sitze im US-Senat warten, die über die Machtverhältnisse in Washington entscheide. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 0,4 Prozent schwächer geschlossen. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen habe hingegen um 0,9 Prozent zugelegt, während der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong am Ende 0,2 Prozent hinzugewonnen habe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die verlängerten und teils verschärften Lockdown-Maßnahmen in Deutschland scheinen die Aktienanleger zur Wochenmitte nur wenig aus der Ruhe zu bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach seinem Vortagesrücksetzer habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den ersten Minuten nach dem Start zunächst aufgeholt, sei dann aber ins Minus gefallen. Allerdings hätten sich die Verluste mit 0,2 Prozent auf 13.625,98 Punkte in Grenzen gehalten.